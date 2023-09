Ayo, sous le charme de Tahiti

Elle a élu domicile en Polynésie ! Après plusieurs concerts à Tahiti et dans les îles, la chanteuse Ayo prépare son nouvel album. Elle sera sur scène demain soir, avec un répertoire de reprises mais aussi des titres plus personnels.

C.Farhi (MLMG) •

Studieux et décontracté, et une voix reconnaissable entre mille, c'est comme cela que l'on reconnaît une répétition de Ayo.

Sincère, spontanée, sensuelle, Ayo aime mixer les origines. Née en Allemagne d’un père Nigérian, et d’une mère Tzigane, elle exprime sa joie et son amour pour la Polynésie où, après Londres Paris et New York, elle a choisi de s’installer. Le fenua l'inspire...

Sur scène ce week-end, elle rendra hommage aux artistes qu'elle admire. Quelques surprises attendent le public. Ayo avait déjà conquis les Polynésiens...aujourd’hui , piquée au tiare, c’est Tahiti qui l’a conquise.

Ayo sera en concert ce samedi 16 Septembre à l’Intercontinental.