Baptême des enfants de parents homosexuels et des transsexuels : l'Église approuve, les fidèles aussi

Le Pape approuve le baptême des personnes transsexuelles et des enfants de parents homosexuels. Si cela se faisait déjà dans certaines paroisses, dans d’autres, ces personnes étaient exclues. Cela les inscrit désormais officiellement comme des membres à part entière de la communauté catholique.

DC •

Le baptême est le premier sacrement pour faire son entrée dans la foi. Désormais, les personnes transgenres et les enfants nés de parents homosexuels pourront aussi être baptisés. Dans un document officiel publié mercredi et rendu public, le dicastère pour la Doctrine de la Foi, l’un des principaux « ministères » du Saint-Siège, affirme que les fidèles transgenres peuvent être baptisés à condition que cela ne provoque pas de « scandale » ou de « confusion ». Rédigé en réponse aux questions d’un évêque brésilien, il a été approuvé par le pape François.

À la sortie de la messe ce dimanche, 12 novembre matin, les fidèles rencontrés semblent acquiescer : « La société a fait aussi que... estime l'une d'entre eux. L'Église fait de son mieux pour ces sujets de société qui ne sont pas évidents... »

Dans certaines paroisses, comme à Papeete, ce sacrement était déjà donné à toutes celles et ceux qui le demandaient. « Pour le Batpême, on vérifie que l'enfant soit éduqué dans la foi chrétienne. Mais je n'ai jamais rencontré de couples qu'ils soient homosexuels, ou qu'ils aient des enfants par GPA, qui soient venus demander le baptême, et que ce ne soit pas avec pour objectif de faire grandir leur enfant dans la foi chrétienne, explique le Père Christophe Barlier, vicaire de la cathédrale de Papeete.

Ils savent que ce n'est pas possible et ils sont bien comme ça. Diacre Kendall, de la communauté catholique chinoise de Papeete

En l’inscrivant noir sur blanc, l’Église catholique permet ainsi d’uniformiser les usages au sein de toutes les paroisses : « On n'a pas cette envie absolument d'être transsexuels et d'avoir tous les droits dans l'église, constate le diacre Kendall, de la communauté catholique chinoise de Papeete. Ici, ceux qui sont dans ce cas-là se mettent un peu à l'écart. Ils ne vont pas communier, ils ont suivi la catéchèse ils savent que ce n'est pas possible et ils sont bien comme ça ».

Les personnes transgenres et homosexuelles peuvent également être témoins de mariage et parrains ou marraines. L’Église catholique fait ainsi un pas vers davantage d’inclusion, n’en déplaise aux plus conservateurs.

Pour l’heure, seule la Communauté du Christ, issue du mormonisme, s’est engagée pour le mariage religieux pour tous.