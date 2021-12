Baptêmes de Noël exceptionnels au temple de Bethel

Noël un jour Ô combien symbolique pour les chrétiens...c'est d'ailleurs une date privilégiée par certains parents pour le baptême d'un enfant. Exemple : ces 6 familles protestantes, réunies ce matin au temple de Bethel à Papeete.

Ce matin, dès 8h00, le temple de Béthel est déjà rempli. L’office religieux a commencé. Sur les premiers bancs, six familles sont impatientes de faire baptiser leurs enfants.

Après 45 minutes d’attente, les premiers enfants viennent de l'être, dont Hinarai et Hoturai. "Je voulais qu'ils soient baptisés avant la fin de l'année, et en fait j'avais déjà fait des démarches avant le premier confinement. La date du 25 décembre a été proposée par la pasteure...Je pense qu'elle a l'habitude de faire des baptêmes à Noël", déclare Raina, la mère.

Ahuura Banner, une autre maman, explique qu'"on a voulu marquer le coup en utilisant la naissance de Jésus à l'occasion du baptême de la petite".

Arrivée dans la paroisse de Béthel depuis le mois d’octobre, la pasteure ne cache pas sa joie. Les offices viennent à peine de rouvrir. "On etait fermés depuis le mois d'août, et on a rouvert en octobre. C'est exceptionnel cette année, parce que d'habitude Béthel, après le culte du 25, nous allons rendre visite aux frères et soeurs qui sont à la clinique Cardella. Mais cette année, avec le covid, on ne peut pas leur rendre visite. C'est pour ça qu'on a ouvert Bethel et fait les baptêmes. D'habitude, ça se fait au début du mois de décembre", explique Vanina Tetaronia, pasteure.