Bonne fête à toutes les mamans !

En France, la Fête des mères est célébrée chaque dernier dimanche du mai. Cela s'applique donc à la Polynésie. Cette année, c'est le 29 !

MG / MC •

À l'occasion de la Fête des mères, les Polynésiens sont nombreux à faire une virée à l'hôtel. Brunch, piscine et re-brunch sont au programme pour le plus grand bonheur des mamans et de toute la famille. Les enfants ont pensé aux cadeaux : bouquets de fleurs, bijoux, ou gros bisous... C'est l'intention qui compte !

En Polynésie comme en France, la Fête des mères est célébrée le dernier dimanche de mai, sauf si la Pentecôte tombe le même jour. Dans ce cas, la Fête des mères est reportée au dimanche suivant, en juin.

Dans plusieurs autres pays, cette fête a lieu le deuxième dimanche de mai, comme par exemple aux Etats-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, ou encore en Australie.

Le 19 juin, ce sera au tour des pères d'être célébrés.