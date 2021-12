Bora Bora : solidarité avec les plus anciens à l’approche de Noël

Covid oblige, les rencontres à domicile ont supplanté le repas communautaire de fin d’année.

Pascal Mitote •

A Bora Bora l'association des matahiapo se déplace depuis le début de la semaine dans les foyers pour rendre visite aux 1 176 personnes âgées recensées dans l'île. A l’approche des fêtes de fin d’année, les membres de l'association viennent leur apporter un cadeau. Ce rituel est devenu une tradition. Il exprime la solidarité avec les plus anciens et permet de leur témoigner respect et affection. La crise sanitaire ne permet malheureusement plus de partager avec eux un repas comme c’était le cas les années précédentes. Livia Clark, présidente de l’association :