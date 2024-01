Carnet rose ! Matahari Bousquet a donné naissance à son premier enfant

C’est officiel, Matahari Bousquet est désormais maman !

L’ex-Miss Tahiti 2019 et présentatrice météo de Polynésie la 1ère a accouché son premier enfant, une petite fille, le vendredi 5 janvier 2024. Un bonheur intense qu’elle a partagé avec ses abonnés Instagram !

Le vendredi 05 janvier dernier à 14h55 notre vie avec @kevinbourez a pris un nouveau tournant. Du haut de ses 47cm et lourde de 3,130 kg de pure beauté notre petit ange a pointé le bout de son nez et a rempli nos coeurs à ras bord d’amour et de joie. Nous profitons de chaque seconde, scrutons chaque petit détail de ce petit être parfait que par magie mon corps a créé et apprenons pas à pas la dynamique de cette nouvelle vie à trois.