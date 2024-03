Centre Papa Nui : 15 bougies et toujours le même espoir d'insertion

Depuis 2009, le centre Papa Nui accueille une trentaine de jeunes et d'adultes porteurs de trisomie 21 ou atteints de troubles cognitifs. Objectif : les accompagner sur la voie de l'autonomie. Outre la randonnée, la cuisine ou le sport, ils ont la possibilité de participer au potager du centre.

Charlotte Mestre / Jacques Damour (mise en ligne : Kaline Lienard) •

Aujourd’hui dans le potager du centre Papa Nui, c’est paillage de butes. Objectif, réduire la température au sol et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Un des nombreux aspects de la permaculture que les jeunes du centre apprennent à maîtriser.

Il en faut des pelletés de terre pour aménager le potager. • ©Polynésie la 1ère / J.Damour

Guillaume Epetahui, éducateur au centre, précise que le programme de la journée est bien rodé. "D'abord les routines, puis place au chantier : soit du repiquage, soit des semis, soit de la plantation en plein sol. Cela permet aussi de les valoriser sur ce qu'ils font et sur leurs capacités à faire des choses."

Guillaume, l'un des éducateurs du centre Papa Nui. • ©Polynésie la 1ère / J.Damour

Autant de missions que Kahili a pu expliquer à sa maîtresse de stage. Celle qui l’accueille tous les jeudis en entreprise a tenu à venir découvrir ses talents de maraîchère. Moerani Tetauru trouve logique "de connaître la vie de Kahili et comment elle s'en sort tous les jours. C'est le soleil de notre entreprise et elle essaye d'apporter sa pierre à l'édifice tout en faisant les mêmes choses que nous. Elle travaille bien Kahili."

Kahili heureuse de faire découvrir son quotidien à sa maitresse de stage. • ©Polynésie la 1ère / J.Damour

L’autonomisation et l’inclusion dans le monde dit ordinaire, ce sont justement des objectifs du centre Papa Nui, via ses activités. Ici par exemple, au-delà de son intérêt thérapeutique, le travail dans le potager leur permet d’acquérir des compétences.

A l'image de de ce jeune qui travaille dans une pépinière à Titioro. Guillaume,l'éducateur est fier de lui : "c'est un travailleur ici dans le potager du centre papa nui et qui a évolué dans son projet personnalisé et qui maintenant travaille à l'extérieur."

La production du potager est vendue par les jeunes tous les mercredis et vendredis matin au centre et deux fois par an à la Caisse de Prévoyance Sociale. L’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, mais surtout d’aller à la rencontre des autres.