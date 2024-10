CLASSEMENT. Étape 1 du Hawaiki Nui Va'a 2024 : victoire magistrale d'OPT !

Partager :

La première étape de la Hawaiki Nui Va'a 2024 s'est tenue mercredi 30 octobre entre Huahine et Raiatea. Chez les seniors, la team OPT remporte cette étape de 44,5 kilomètres et devance Air Tahiti (deuxième) et Shell va'a (troisième).

L'équipe d'OPT a surpris ce mercredi par sa cadence exceptionnellement rapide. À moins d'une heure de l'arrivée, les rameurs devancent les champions de Shell va'a d'au moins quatre cents mètres et leurs adversaires du team Air Tahiti de cent ou deux cents mètres. Je ne pouvais pas en espérer plus, une victoire pour les juniors, pour les séniors... Et c'est la première fois que les séniors gagnent l'étape 1. Mais ce n'est pas fini ! On attend d'avoir le temps d'écart pour voir quelle stratégie adopter. Moana Wong, président du team OPT Shell va'a avait pourtant bien débuté sa course, avec un surf bien à eux, une glisse facile sur la houle du large qui en temps normal leur permet de gagner du temps. Mais leur choix de cap plus à gauche n'a pas payé, puisqu'il y avait autant de surf à droite où se sont placés OPT et Air Tahiti. Ces deux équipes du peloton de tête ont offert un beau combat en haute mer, entre Huahine et Raiatea. Un combat mano à mano qui a mené Air Tahiti en tête en milieu de course avant une remontée fulgurante d'OPT, qui a ensuite maintenu sa première place jusqu'au franchissement de la passe de Te Ava Piti à Raiatea puis à l'arrivée place Toa Huri Nihi. Le passage sur le lagon a permis à Shell va'a de réduire l'écart mais pas de repasser en tête de peloton. On a essayé. Ce n'est pas encore fini. Il reste deux jours, on ne baisse pas les bras. Charles Teinauri, rameur de Shell va'a En quatrième position on retrouve l'équipe de Huahine qui s'est aussi particulièrement démarquée. Hinaraure'a est arrivé en 5ème position, Enviropo en sixième place et Popora i te ho'e mamu est septième. Les trois équipes ont devancé toutes les autres durant cette première étape. Tout peut encore se jouer lors des prochaines étapes puisque certaines équipes et notamment OPT, seront entièrement renouvelées. Le replay de la course est à voir ici. CLASSEMENT SENIORS Team OPT (3:18:22)

Air Tahiti (3:19:48)

Shell Va'a (3:20:07)

Huahine (3:25:23)

Hinaraure'a (3:26:36)

Enviropol (3:27:52)

Popora i te ho'e mamu (3:30:14) CLASSEMENT VETERANS 40 Hinaraure'a Complément à venir. CLASSEMENT VETERANS 50 Toa Tai Va'a (03:58:06)

Mata Are Vaa (04:01:50) CLASSEMENT VETERANS 60 Pirae Va'a

Nunue Va'a

Tahaa Nui CLASSEMENT SENIORS DAMES Team Hawaii

Ka Lahui Kai

Teva

Ihilani Va'a Jeudi, les seniors dames suivront le même parcours que les hommes entre Raiatea et Tahaa, soit 26 kilomètres de course. CLASSEMENT JUNIORS GARCONS Team OPT

Tuaiva Nui

Mataiea Hoe (avec la pirogue de Shell)

EDT Va'a L'ensemble des classements seront disponibles dans la journée sur le site de la fédération tahitienne de va'a.

