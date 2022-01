Contrôles routiers renforcés : la stratégie des autorités a-t-elle fonctionnée ?

Les contrôles routiers renforcés pour le nouvel an 2022.

Vendredi 31 décembre, l’Etat et le Pays ont mis en place un dispositif pour traquer les conducteurs ivres et les adeptes de la fumette. Impossible de rentrer dans Papeete sans être contrôler de part et d'autre de la ville.

Cette année, 29 personnes sont mortes dans un accident de la route. Parmi les premières causes d'accident : l'alcool, la drogue et la fatigue. Avec le réveillon, c'est évident : l'alcool est de la partie. Les contrôles routiers ont donc été renforcés à l'occasion du dernier week-end de l'année 2021. Plus de 200 représentants des forces de l’ordre ont été déployés en Polynésie française. Benoît Taponat, commandant en second de la gendarmerie en Polynésie française, répondait en direct à Cybèle Plichart : Presque impossible de passer à travers les mailles du filet… Les voitures entrant dans Papeete ont été systématiquement contrôlées. Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, les gendarmes ont tenté au maximum de dissuader des automobilistes de prendre le volant sous l'emprise de boissons alcoolisées ou de stupéfiants. ©polynesie

