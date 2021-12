Coupe du coeur gratis pour les SDF du fenua

Noël, c'est offrir des cadeaux. Père Christophe et un salon de coiffure de Papeete ont décidé d'offrir demain une coupe de cheveux et de barbe aux SDF. Et ce, gratuitement.

ET/G.Tautu •

Une nouvelle coupe de cheveux ou encore une barbe mieux taillée à l’occasion des festivités de décembre et du nouvel an. C'est le cadeau d’un salon de coiffure de la capitale en collaboration avec Père Christoiphe pour les SDF de la ville. L’opération est prévue demain jeudi, et s'adresse aux SDF du fenua. "Demain les coupes seront gratuites", lance d'emblée Vimahi Tevita. "On va couper et coiffer tous ceux qui en ont besoin...c'est dans l'esprit de Noël, de partage et de joie...J'ai vu pas mal de SDF barbus avec de longs cheveux. Ce sera l'occasion de se relooker", à moindre frais. Et d'être plus présentables au moment des fêtes. Nul doute que cette offre de Noël fera le plein de candidats.

