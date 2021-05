Covid : le collège d'Afareaitu fermé jusqu'au 12 mai

Mereini Gamblin/DGEE/Direction Santé •

Douze élèves et un professeur ont été détectés positifs et sont isolés. La décision a été prise de fermer entièrement le collège d'Afareaitu, et ce jusqu'au mercredi 12 mai inclus. La DGEE précise dans un communiqué vouloir "contenir la circulation du virus", et annonce la mise en place d'une continuité pédagogique pour les élèves.

Un relâchement ?



En début de semaine, trois élèves de la classe concernée ainsi que leur professeur étaient positifs au covid. Dans l'entourage de l'un des collégiens, cinq autres cas s'étaient déclarés. La classe avait donc dû fermer en attendant que les trente élèves se fassent dépister.

Si les chiffres officiels démontraient encore hier une stabilisation de la situation, le nouveau cluster à Moorea nous rappelle que le covid est toujours parmi nous. La vigilance est de rigueur. Le mercredi 5 mai, Hugo Tavaitai, chef du service de la prévention à la mairie de Moorea avait évoqué un "relâchement" des mesures barrière.

On émet l’hypothèse qu'il y a eu un relâchement certainement des mesures barrières […] et c’est un peu compliqué pour les enfants de cet âge-là car ils sont souvent asymptomatiques et ce n’est pas facile à identifier.



En conséquence, on perçoit un boom dans le nombre de nouveaux cas détectés. Le chiffre passe de 0 à 14 en 24 heures.