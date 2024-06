Culture de paka à Nukutepipi : pas de prison pour Laliberté

Ils étaient trois à comparaître dans l'ancienne affaire de la culture indoor de cannabis, sur l'atoll de Nukutepipi, dont l'homme d'affaires canadien, Guy Laliberté. Ils écopent d'amendes et de peines de sursis.

Corinne Tehetia/Mereini Gamblin/Lucile Guichet •

L'homme d'affaires canadien, fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, et deux employés de son atoll privé de Nukutepipi aux Tuamotu, comparaissaient libres ce mardi au tribunal correctionnel de Papeete.

Ils étaient poursuivis pour avoir cultivé du cannabis dans un container. 48 pots avaient été saisis en 2019.

5 ans plus tard, ils se retrouvent donc devant la justice.

L'homme d'affaires a investi aujourd'hui dans le cannabis thérapeutique au Canada.

Finalement, la justice a tranché en-deçà des réquisitions : Guy Laliberté est condamné à 2 millions de francs pacifique d'amende. Ses deux employés écopent de 3 mois avec sursis.

Les avocats de Guy Laliberté avaient demandé la relaxe. "Un jugement de condamnation ne peut jamais prétendre à une satisfaction, a commenté Me Leborgne à la sortie de l'audience. Je crois néanmoins que la relaxe prononcée sur la plus grande partie du dossier, montre que le tribunal a pris la juste mesure de ce qu'était cette affaire. Monsieur Laliberté se trouve condamné à une simple amende, si l'on peut dire. Le problème est de savoir quelles seront les conséquences pour lui de cette condamnation, dans sa vie internationale. Et je reste pénétré de cette idée que nous sommes un peu des dinosaures, les derniers condamnés d'une infraction qui va disparaître."

Me Leborgne évoque ainsi, à demis mots, les éventuelles interdictions de sol américain, notamment, en cas de condamnation dans des affaires de stupéfiants.