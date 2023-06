Démantèlement d’un réseau de voleurs et de receleurs de vanille sur l’île de Tahaa

Depuis plusieurs années, les vaniliculteurs de l'île de Tahaa étaient victimes de vol. Après investigation, les enquêteurs ont enfin mis la main sur les voleurs. Sept individus ont été interpellés dont des professionnels de la filières.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

On le sait, la vanille de Polynésie, en particulier de l'île Taha'a est prisée. Ces deux derniers années, des agriculteurs ont été victimes de vols. Une demi-tonne de vanille disparues. soit plus de 24 millions de Fcfp.

Les enquêteurs ont pu estimer que 100kg ont été volés en 2021 et 540 kg en 2022. Après des investigations, plusieurs voleurs et receleurs ont été identifiés, il s'agit de professionnels de la filière. Sept individus ont été interpellés le 30 mai dernier sur l'île de Tahaa et Raiatea.

À l'issue de leur garde à vue, six d'entre eux ont été déférés au parquet ce vendredi 2 juin. Ils sont poursuivis des chef de vols aggravés, recel de vols aggravés, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à délai différé.

Des réquisitions ont été prises auprès du juge des libertés et de la détention aux fins d'incarcérer provisoirement cinq personnes et de placer sous contrôle judiciaire une sixième. Parmi ces prévenus, âgés entre 24 et 51 ans, un est en état de récidive légale et un est un acheteur professionnel de la filière.

Ils encourent 10 ans de prison et une peine d'amende de 18 007 202 Fcfp outre la confiscation de leurs avoirs bancaires.