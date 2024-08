Demi-tour du vol AF 29 : le témoignage des passagers et du commandant de bord

Hier, l'incident mineur à bord d’un vol de la compagnie Air France a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Peu après le décollage, une odeur de fumée a été détectée à bord de l’appareil. Conformément aux règles d'usage, l'équipage a immédiatement pris les mesures nécessaires. L'avion a fait demi-tour et s’est posé en toute sécurité à 13h28.

Hier matin au décollage du vol AF 29, rien ne laissait penser que le voyage allait se transformer en cauchemar, car moins de deux heures plus tard, l'avion a dû faire demi-tour à cause d'une odeur de fumée suspecte sur un chariot de plateaux-repas.

L'appareil a fait des cercles autour de Tahiti avant de pouvoir atterrir. • ©Polynésie la 1ère/Teiva Ribet

Deux tentatives d'atterrissage manquées, en raison du vent, puis c'était la délivrance enfin pour les 279 passagers. "J'ai eu peur, un peu, parce que j'ai deux enfants", a avoué une touriste américaine. "On ne savait pas du tout qu'il y avait de la fumée, il n'y a que lorsqu'on a vu les nouvelles sur Facebook ou les amis, c'est comme ça qu'on a su", a déclaré une passagère tahitienne. "On a dû faire 3 tentatives d'atterrissage, on a vraiment eu peur, c'était chaud et à l'atterrissage on s'est tous mis à applaudir parce qu'on était content !", a reconnu une autre voyageuse polynésienne.

Important dispositif de sécurité

En fait, les procédures de sécurité ont été appliquées à la lettre, et une cellule de prise en charge psychologique a été immédiatement activée. "Au niveau de l'aéroport, le PC crise sous la direction du haut-commissariat a été activé, les moyens de secours à la fois de l'Etat et des communes avec 20 véhicules de sapeurs-pompiers, 54 pompiers engagés ainsi que des moyens agréés de sécurité civile ont été pré-positionnés conformément aux procédures, au cas où", a précisé Xavier Marotel, secrétaire général du haut-commissariat. "On a pris toutes les précautions, on n'a pris aucun risque sur les marges de sécurité, pour assurer celle des passagers et de l'équipage et on est revenu", a enfin indiqué le commandant de bord.

Tout s'est bien terminé mais les passagers du vol AF29 n'ont, sans aucun doute, jamais été aussi contents de retrouver la terre ferme après près de 2 heures d'angoisse.

Le reportage de Natacha Szilagyi et Jacques Damour :