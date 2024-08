Des aides plus élevées pour les pensions de familles

Après les aides au développement de l’activité, à la rénovation ou à l’extension, déjà en place, un soutien financier est désormais disponible pour la mise en conformité des pensions de famille. Un dispositif bienvenu pour les professionnels, même si l’enveloppe annuelle est faible. 89 millions de Fcfp pour 2025 mis à disposition des 296 structures de Polynésie.

Pour rénover, développer ou agrandir une pension de famille, le Pays aide jusqu’à hauteur de 10 millions de Fcfp au lieu 7 millions de Fcfp l’an passé. Pour développer l’activité, les structures bénéficient de 5 millions de Fcfp et pour la mise en conformité d'un million et demi de Fcfp. Trois aides toujours bonnes à prendre.

"Des carreaux sur la terrasse, par exemple, s'il faut rénover pour ne pas que le client glisse donc pour la sécurité, ces aides-là c'est pas mal", explique Jean-Pierre Amo, gérant de la pension de famille Poe Taina. Avoir perçu une aide par le passé ne permet plus d’être éligible à nouveau. Elles sont non cumulables, à l’exception de l’aide à la conformité qui semble très attendue.

"Beaucoup attendent cette aide, elle est petite mais cela concerne la mise en conformité de l'électricité, de tout ce qui est sécurité au sein de l'entreprise. Et ça, on l'a demandé depuis deux ans" Mélinda Bodin - présidente de l'association du tourisme authentique en Polynésie française

L’enveloppe allouée, plus importante que l’an passé, est plafonnée à 89 millions de Fcfp. Un montant critiqué dès la présentation du texte à l’assemblée. "Les modifications dans le futur, notamment une augmentation de l'enveloppe, on en rediscutera dans quelque temps. On n’est pas opposé au principe mais on veut d'abord faire les changements structurels, voir comment ça se déroule en pratique", a déclaré Moetai Brotherson, président du Pays, devant l'Assemblée de Polynésie.

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, les pensions de famille doivent être classées et reconnues. À l’heure actuelle, moins d’une centaine le sont, soit moins de 30%.