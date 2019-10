Deux Polynésiens brillent à la course Traverseine

Ce week-end, à l’occasion de la 5e édition de la Traverseine, deux tahitiens ont embarqué sur les eaux froides de La Seine à Paris, direction la victoire.Paul Lenfant est arrivé médaillé d’or en catégorie paddle sur un parcours « découverte » de 15km, tout comme Tuki Godfrey en v6 sur le parcours « loisir » de 26 km. Les deux Polynésiens se sont retrouvés face avec les métropolitains et quelques internationaux sur le 2e plus long fleuve de France.Le départ de la catégorie paddle avait été donné du port de Bercy dès 7h30 du matin, direction le parc nautique de l’île de Monsieur Sèvres.La Traverseine, c’est une course unique en son genre, qui traverse Paris via la Seine. Elle est ouverte à tous types d'embarcations: canoë, kayak ou encore stand-up paddle. En tout 520 participants, engagés dans trois parcours différents, y ont participé cette année.