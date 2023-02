DTPN : 7 fonctionnaires métropolitains mutés sur le territoire en l'absence de polynésiens qualifiés

Sept fonctionnaires de police non originaires de Polynésie seront mutés sur le territoire à la DTPN, sur des postes dits « profilés », faute de polynésiens qualifiés. Le député Tematai Legayic interpelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Elouane Lenaour ; AT •

Sept fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la Police nationale non originaires de Polynésie vont être mutés sur le Fenua, sur des postes dits « profilés ». Ces profils nécessitent des compétences particulières, et dont aucun policier polynésien ne possède. Dans un courrier adressé le 31 janvier 2023, le député Tematai Le Gayic interroge le Haut-commissaire de la République en Polynésie française sur ces nouvelles mutations. Il demande pourquoi la priorité n’est pas donnée aux policiers polynésiens en attente d’un retour sur le territoire.

Afin de protéger l’emploi local, le député propose au représentant de l’état plusieurs solutions qui permettraient d’offrir ces emplois aux polynésiens, comme l’organisation de concours pour recruter dans le Corps de l’Etat pour l’Administration de la Polynésie Française (CEAPF), ou de former les fonctionnaires.

« On l’avait déjà fait il y a 10 ans, c’est-à-dire, qu’on a des collègues qui sont professionnels à compétences égales, qu’il faut faire partir en formation et revenir », précise Teina Wallace, délégué syndical de Unité SGP Police.

Aujourd’hui, l’administration parisienne considère encore qu’on va faire venir des spécialistes sauf que l’on connaît la chanson. Ils vont venir ici, ensuite ils demanderont leur CIMM, mais c’est repartir dans un engrenage dans lequel le policier polynésien sera négligé dans ses compétences Teina Wallace, délégué syndical de Unité SGP Police

Il y a 8 mois, le même scénario

Des fonctionnaires de police, les familles de policiers et les syndicalistes s’étaient déjà mobilisés pour manifester leurs mécontentements le 30 mai 2022, pour une affaire similaire d’affectation de fonctionnaires de police métropolitains sur le territoire. La manifestation avait même pris une toute autre tournure lorsque le président du pays Edouard Fritch avait décidé de déposer un recours contre le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin.

Les candidats aux législatives avaient apporté leurs soutiens aux manifestants, et ont en fait de ce combat un argument politique. Les sénateurs avaient également saisi le ministre de l'intérieur, en faisant appel aux mêmes textes de lois relatifs aux CIMM qui énoncent noir sur blanc les engagements pris par le gouvernement central à propos de l’emploi local et qui donne la priorité aux polynésiens qui souhaitent le retour sur le Fenua.

Le combat s'est soldé par une victoire en demi teinte puisque le syndicat Unité SGP Police avait obtenu la mutation de 4 fonctionnaires métropolitains sur 7 prévus, et 3 polynésiens.

Le CIMM est le centre des intérêts matériels et moraux, qui spécifient la situation des fonctionnaires de l'Etat ayant leurs intérêts matériels et moraux dans les départements et les collectivités d'outre-mer et qui leur permettent d’avoir la priorité légale sur les recrutements sur leur territoire d’origine.