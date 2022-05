Du Hip Hop à la prison, en passant par la case trafic d'Ice

Des peines allant d’un an à 6 ans de prison ont été prononcées, par le tribunal correctionnel, dans une affaire d’ice impliquant plusieurs personnalités connues du territoire. Vendredi, 7 prévenus ont été jugés en comparution immédiate pour trafic d’ice. La justice leur reprochait d’avoir participé à une importation de près de deux kilos d'ice depuis les Etats-Unis. Certains avocats ont déjà indiqué qu’ils feront appel du jugement du tribunal correctionnel.

Ce matin, au tribunal de Papeete, la salle d’audience était pleine. Assis sur les bancs en bois, familles et amis, redoutaient d’entendre les peines et échangeaient avec les sept prévenus des regards inquiets. Pas de cris à l’énoncé des condamnations mais des larmes ont coulé sur les joues rouges des proches. A la sortie de la salle d’audience, les regards étaient hagards et les avocats tentaient d’expliquer les peines prononcées.

Deux des individus suspectés d'être impliqués dans ce trafic d'ice entre les Etats-Unis et Tahiti. • ©Polynésie la 1ère

Pour Teremoana Hellec, avocat du boxeur poids lourds, Ariitea Putoa, son client n’a joué qu’un rôle d’interprète dans cette affaire. Pas de quoi justifier 4 ans de prison ferme. Faire appel, Fred Garbutt n’a pas encore pris de décision. La justice lui reproche d’avoir participé à l’importation d’un kilo 800 grammes d’ice. Lui, reconnait avoir vendu 80 grammes. Si son nom est cité dans plusieurs dossier d’ice, son avocate, maître Isabelle Nougaro estime que sa condamnation est à la hauteur des faits commis. Manava Akau, considéré comme le cerveau de ce dossier a écopé de 6 ans de prison. Lui aussi, sera jugé dans un autre dossier. Il est poursuivi pour l’importation record des 21 kilos d’ice en mars dernier, par paquebot de croisière.

Pour les quatre autres mis en cause, les condamnations varient entre un et 3 ans de prison. Ils ont dix jours pour faire appel.