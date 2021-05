Ebooks.education : de la lecture en ligne qui plaît aux enfants

M. Gamblin/D. Chang/Présidence •

Si les experts avertissent souvent des dangers de l'addiction aux écrans, leur utilisation paraît inévitable de nos jours. Les enfants d'aujourd'hui grandissent avec le numérique. Mais pour éclairer le côté positif de cette tendance, la DGEE a lancé sa propre bibliothèque numérique. Une première en Polynésie.

Capture d'écran du site https://www.ebooks.education.pf/ • ©ebooks.education.pf



La plateforme éducative incite à la lecture, à l'apprentissage des langues, et à la transmission des légendes culturelles. Sur tous les supports, en tahitien, français, anglais ou espagnol, les livres sont accessibles au plus grand nombre. Ils visent notamment les enseignants, les enfants et les parents d'élèves.

Livres et vidéos ludiques accessibles sur tous les supports numériques - tablettes, ordinateurs et smartphones. • ©Présidence



La ministre de l'Education, Christelle Lehartel, a assisté ce matin à une séance d'utilisation de la plateforme, en présence du maire de Mahina, Damas Teuira. Le nouveau site ebook.education a été officiellement inauguré. Les enfants peuvent y lire, écouter des histoires et visionner des vidéos éducatives et surtout ludiques. Manifestement, c'est un format qui plaît aux petits. Plus adapté, il mêle images et sons qui captent mieux l'attention des enfants et favorisent leur compréhension :

Je préfère ça [ce format, ndlr] parce-que c'est plus intéressant, pour bien comprendre ! Une écolière



La ministre de l'Education le constate aussi : "on voit que les enfants ont déjà un préalable à l'outil numérique. C'est un bon moyen pour les accompagner."

L'outil est bénéfique sur tous les aspects et permet aussi aux enfants de s'imprégner de leur culture ma'ohi. Ils peuvent découvrir les légendes de chaque commune de Tahiti, accessibles sur l'application en français et en tahitien.