Edouard Fritch attaque Mitema Tapati et Ronny Teriipaia

Le président du Tapura, Edouard Fritch a fait un signalement à la procureure, suite aux propos tenus par le représentant Mitema Tapati et le ministre de l'éducation Ronny Teriipaia, sur le "blanchissement" de la population.

Miri Tumatariri/Lucile Guichet •

L'ancien président du Pays et actuel représentant à l'Assemblée, Edouard Fritch, a saisi la procureure de la République le 22 décembre dernier.

Selon Tahiti Infos, il a porté plainte contre l'élu Tavini Mitema Tapati et le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, pour provocation à la discrimination raciale.

En cause, leurs propos respectifs sur le “blanchissement” de la société polynésienne, tenus en langue tahitienne en séance à l'Assemblée, par Mitema Tapati, le 26 octobre dernier et dans une interview donnée en langue française à Tahiti Infos par le ministre de l'éducation, le 2 novembre.

La sénatrice Lana Tetuanui avait déjà demandé en novembre dernier, au président de l'Assemblée, Antony Géros, l'exclusion temporaire de Mitema Tapati, en application du règlement intérieur de l'Assemblée qui interdit les propos xénophobes et racistes. Sanction refusée par Antony Géros, au motif que les propos ne visaient pas précisément un élu.

Cette fois, ce sera donc la justice qui devra trancher.

En 2007, le président du Tavini, Oscar Temaru, avait été condamné à 500 000 Fcp d'amende pour discrimination raciale.