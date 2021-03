Environ 30 kilos de paka saisis

Axelle Mésinèle •

Suite à l’enquête menée depuis plusieurs mois par la Section de recherches, les enquêteurs ont mis la main, à Huahine et à Tahiti, sur une trentaine de kilos de cannabis séchés, déjà conditionnés dans des boîtes d’allumettes.

Neuf personnes sont actuellement placées en garde à vue à Papeete. Selon nos informations, un dealer de Tahiti était en contact avec un intermédiaire de Huahine qui faisait le lien avec les producteurs de l’île. Depuis plusieurs années, ce sont entre 500 et 1 000 boîtes de paka par voyage et ce, plusieurs fois par an, qui ont ainsi été transportées depuis Huahine. Acheté entre 2 000 et 3 000 francs, le paka était revendu 5 000 francs sur le marché tahitien.

Pour une trentaine de kilos de stupéfiants saisis, la valeur marchande est estimée entre 30 et 40 millions de francs. Outre les stupéfiants, les enquêteurs ont saisi 9 millions de francs en numéraire chez le dealer ainsi que deux véhicules. Certains des mis en cause sont déjà connus de la justice pour trafic de stupéfiants.

Ils seront déférés demain.