Erasmus days: passeport pour l'Europe au Lycée Diadème

Erasmus, c’est la possibilité pour un étudiant d’obtenir une bourse de 450 000 FCP pour une mobilité de 6 semaines. Il y a aussi la mobilité de groupe et même la possibilité pour le personnel du l’établissement de partir en formation. Cette année, le programme Erasmus a choisi comme thématique les valeurs européennes et le xport

Un malus pour mauvaise réponse. Et c’est 10 flexions avec saut pour Kaleyc. Des questions-réponses sur Bruxelles et ses institutions. Une découverte pour ces élèves de terminale. Avec un départ pour la Belgique, en février. "Notre stand va expliquer en quoi est importante l'Union Européenne, où elle se situe excatement, à quoi elle sert. Strasrbourg ou Bruxelles, D'ailleurs nous avons fait le choix de nous rendre dans la capitale belge en Février 2025" explique Hanivai, élève de terminale STMG.

Embarquement pour la Grèce, pour l'Italie et Malte

Les "Erasmus Days". Un événement mondial. Ici, au lycée Diadème, 29 ateliers ont été mis en place. Il est question de commerce, de gestion comptable et même de protection des océans. "Nous sommes engagés dans un programme d'une plus grande envergure avec 4 pays", raconte Murielle Claveri, référente Erasmus au Lycée Diadème. "Il s'agit de la Grèce, de Malte, de l'Italie et de la France. Avec 30 millions de FCP de budget pour l'ensemble pour deux ans. Pour les carrières maritimes, la promotion des carrières maritimes et la protection des océans, sur 2 ans".

Au pays des gobelets, les commerciaux sont rois. Un secteur ou la confiance en soi est cruciale pour réussir. "L'atelier 2, il faut faire un bottle flip avec un verre. L'objectif est d'apprendre à se connaître" lance Motuhei, inscrite en seconde RMCU Commerce, vente et accueil". A l’accueil, des étudiants du programme Erasmus. Keanavai a fait un stage à Dublin en Irlande. Rainui, elle, est partie à Malte: Ventes, gestion de la clientèle et fournisseur... Un séjour d’un mois pour toutes les deux.

" J'ai travaillé à E-Sports, c'est un magasin de jeux vidéos en ligne", annonce fièrement Rainui, élève de BTS ayant participé au programme Erasmus. "C'était compliqué dans le sens où ils ne parlaient que Anglais et Maltais". "J'ai été en Irlande, à Dublin". Le choix de Keanavai, également en BTS Erasmus: "cela fait quelque chose de différent de la Polynésie, on découvre des cultures'.

Plus de 80 bénéficiaires en Polynésie

Le festival culturel de Malte: un projet reconduit encore cette année. Il concerne les internes du Lycée. Au travers de danses et de chants, partager la culture polynésienne avec d’autres pays. "Ils seront une vingtaine, ils ont été beaucoup plus à présenter une candidature. Ce n'est pas forcément la note qui les a départagés, c'est la motivation, et le choix des élèves dans le respect des adultes et des règles de l'établissement".

Erasmus 2024. Un budget faramineux de 46 000 euros soit près de 55 millions de francs pacifique... Plus de 80 bénéficiaires en Polynésie. Etudiants et personnel d’établissement.