Eric Spitz remet des attestations à des cadets de la sécurité civile

Eric Spitz, le haut-commissaire de la République, a remis des attestations de cadets de la sécurité civile à près de 70 jeunes collégiens, lycéens et élèves de CAP de Papara.

Communiqué Haut-Commissariat / AM •

Dans un communiqué, le haut-commissariat de la République indique qu'Eric Spitz a reçu, ce jeudi 24 novembre, les cadets de la Sécurité Civile. Le haut-commissaire la remis des attestations à près de 70 jeunes collégiens, lycéens et élèves de CAP de Papara. Étaient également présents la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, le chef de corps du RSMA-Pf, le colonel Fabrice Avenel, le vice-recteur, Thierry Terret et Fabien Rima, le premier adjoint au maire de la commune de Papara.

Les cadets de la sécurité civile. • ©Haut-Commissariat

Ce dispositif dont la convention cadre a été signé en 2017, doit recueillir l'adhésion de la commune, et en particulier ses sapeurs-pompiers. Et pour cause, il s'agit de sensibiliser les élèves aux valeurs de la République, à la citoyenneté et à l'éco-citoyenneté, à la sécurité des personnes, à la prévention des risques et aux missions des services de secours, et, potentiellement, au volontariat au sein des sapeurs-pompiers.

Le haut-commissariat indique que depuis 2018, six classes dans quatre établissements scolaires ont été volontaires :

une classe de 3ème du collège Maco TEVANE est entrée dans le dispositif en 2018-2019 à Papeete, puis une autre classe de 3ème du collège d'Atuona la même année ;

le collège de Mahina a ainsi ouvert une classe de 4ème de cadets en 2020 suivi d’une classe de 3ème en 2021 ;

le collège de Papara a ouvert une classe de 4ème de cadets en 2021 suivi d’une classe de 3ème et 4ème en 2022.

le lycée de Papara a ouvert une classe de 1ère CAP "électricité" cette année.

Les cadets de la société civile. • ©Haut-Commissariat

Depuis 2020, le Régiment du service militaire adapté de Polynésie française a intégré le dispositif, à travers sa filière " agents de prévention et de sécurité ", avec le volet sécurité incendie. Selon le haut-commissariat, cette opération a pour but de favoriser la culture de la sécurité civile, de sensibiliser aux comportements de prévention et de développer le sens civique des jeunes élèves.