L'arrivée de l'Evangile toujours célébrée, mais avec de moins en moins de jeunes

Ce 5 mars, l’Eglise protestante maohi fête le 227e anniversaire de l’arrivée de l’Evangile. Un évènement central pour la communauté. Cette année, pas de grand rassemblement comme avant la crise covid, mais des célébrations dans chaque arrondissement, avec un constat alarmant : une baisse importante du nombre de pratiquants mais surtout un désintérêt marqué de la part des jeunes.

Eric Tang/Bélinda Tumatariri Tahuaitu •

Raymond Jamet, ancien président de l'école du dimanche du 2e arrondissement, est plutôt désabusé quand il évoque sa vision de la jeunesse d'aujourd'hui.

Une jeunesse qui s’éloigne de la vie spirituelle, c’est un problème qui touche de plus en plus les églises de nos jours. Chaque paroisse fait de son mieux pour les accompagner, les aider et les soutenir.

Dans la paroisse protestante maohi de Mahina, c’est le travail que mènent les dirigeants, les diacres, mais ce n’est pas toujours facile, selon Teata Tiatono :





Mais les rares jeunes qui participent à la célébration de l’arrivée de l’Evangile sont accompagnés de leurs parents :



Aujourd’hui, l’Eglise protestante rassure… La très jeune génération encore impliquée dans la vie de l’église sait ce que représente l’arrivée de l’Evangile :

Et pour cette célébration de l’arrivée de l’Evangile il y a 227 ans, chaque paroisse de l’Eglise protestante maohi s’est rassemblée dans sa commune respective, contrairement aux années précédentes.