Exercice Marara : la coopération militaire du Pacifique

L'exercice militaire Marara a débuté cette semaine et continue pour 15 jours. Les navires de 14 pays du monde se rejoignent à Tahiti. Cet exercice grandeur nature a lieu tous les deux ans et consiste à faire travailler en équipe ces différents pays alliés.

Nicolas Suire (mise en ligne : Lucile Guichet) •

C'est un exercice grandeur nature dans les eaux polynésiennes.

Un cyclone a ravagé un pays. Il y a des naufragés en mer à retrouver. Trois navires militaires leur portent secours : l’Arago et le Bougainville côté français, et le Tekukupa 2 côté Îles Cook.

"C'est la zone probable dans laquelle le JRCC pense que le bâtiment détresse va se trouver et on a une boîte chacun de 4 nautiques par 10 nautiques,ça fait environ 9 km par 18 km" explique l'Enseigne de vaisseau Raphaël, chef de quart et du service opération de l’Arago.

Les bâtiments restent à 3,6 km les uns des autres pour optimiser les recherches.

Une fois trouvés, les naufragés sont secourus grâce à des embarcations rapides. Les tâches sont bien réparties entre chacun pour une meilleure efficacité.

"En se connaissant de mieux en mieux, on se fait de plus en plus confiance, on connaît les forces et faiblesses de chacun. On gagne beaucoup de temps dans la mise en place des dispositifs," détaille le capitaine de corvette Charles Trémenbert, commandant de l’Arago.

Deux fois par an, un navire militaire sillonne les eaux des îles Cook. Une relation de confiance est née des échanges de connaissances et entrainements. "Nous sommes un voisin de la Polynésie française, explique Tuariki Henry, commandant du Tekukupa 2. S'il y a une catastrophe et qu'une assistance est demandée, je suis presque sûr que l'armée française et la marine française seront les premières à nous répondre."

Il est habituel que des officiers français montent à bord de navires alliés, en vue d’une meilleure exécution des manœuvres. "Tous les jours, on n'est pas en train de naviguer avec eux, mais on a ce petit feeling, par exemple avec le capitaine Henry qui est du Tekukupa, se félicite l'enseigne de vaisseau Luis, officier d’opération sur l’Arago. On a tendance à le croiser régulièrement. Là, on travaille avec lui un peu plus intimement, donc ça nous permet de se projeter si un jour ça pète vraiment."

Marara, un exercice pour travailler ensemble, s’entraider et développer une réelle relation de confiance avec les équipages de pays alliés.