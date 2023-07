Expulsés de leur logement, ils se retrouvent dans la rue pendant 6 jours

Un couple et son enfant en bas âge a été expulsé de son logement lundi. La famille a dû dormir dans la rue durant près d'une semaine avant d'être secourus et relogés.

Un couple de locataires et son enfant en bas âge a vécu un calvaire suite à son expulsion à Heiri dans la commune de Fa'a'a. Les faits se sont déroulés lundi 26 juin dernier. La petite famille de 4 membres a été sortie de son logement alors qu'elle y vivait depuis plus d'un an.

Une agence immobilière leur aurait ordonné de quitter ce logement qui leur aurait pourtant été attribué dans les règles. La famille est restée 6 jours dans la rue : « On a erré par dehors, on est restés pas loin de notre appartement, parce que on sait que nos affaires sont là même si on n'y avait plus accès. On a trouvé un coin autour de l'école de notre petite. On s'est mis à côté de la rivière pour pouvoir aménager nos cartons et dormir dessus sans couvertures ni linges », confie la maman en sanglotant.

Après plusieurs tentatives ratées, le couple a été contraint de frapper aux portes dans l'espoir de trouver un toit. C'est finalement le foyer protestant pour jeunes filles de mama'o qui leur a ouvert ses portes à la demande du ministère des Solidarités et du Logement.

Cette solution est provisoire. La petite famille attend un nouveau rendez-vous avec la ministre des Solidarités et du Logement, Chantal Galenon pour savoir où ils pourront être relogés à moyen terme.