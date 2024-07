Faits divers : Vives tensions à la Mission pendant l'arrestation d'un père violent

Des policiers sont intervenus sur les hauteurs de la Mission dimanche 7 juillet, dans le cadre de violences intrafamiliales. Tout le quartier a été secoué.

Dimanche soir vers 21 heures, dans le quartier de la Mission, une jeune fille aurait été violemment battue par son père. Alertés par un habitant du quartier, les agents de la police nationale se sont rendus sur place où la tension était vive.

Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir les véhicules de police quitter le quartier et une fumée être projetée côté conducteur depuis l'une des fourgonnettes en direction des résidents amassés au bord de la route. Les personnes visées ont ensuite répliqué à coups de jets d'objets non identifiés. Selon certains habitants, les forces de l'ordre auraient fait usage de bombes lacrymogènes mais la police dément : aucune bombe lacrymogène ou autre taser n'a été utilisé.

Les forces de l'ordre ont interpellé le père violent avant d’emmener la victime sous le choc et blessée à l’hôpital.