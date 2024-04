Festival des îles : Fa’aite et Reao commencent fort en futsal

C'est LA compétition du ballon rond en Polynésie. Crée il y a 16 ans, le festival des îles est un rendez-vous populaire très attendu. Plus de 1 000 participants venus des 5 archipels vont se confronter dans deux disciplines : le football et le futsal. L'évènement a débuté ce lundi.

C’est une entrée remarquable pour le petit poucet de la compétition. Fa’aite, en blanc, face à Takaroa en bleu. Pour sa première participation, l’île de plus de 300 habitants a su mettre en place son système de jeu : pressing et aisance technique ont eu raison de son adversaire. "Les consignes ont été respectées : presser l'adversaire, on connaît Takaroa qui a un jeu offensif, donc on a joué leur jeu, on s'est dit qu'on va attaquer comme eux et ils vont lâcher", insiste Leonard Brown, président du club de Fa'aite.

Takaroa réussit quand même à sauver l’honneur…. score final 6-1 pour les blancs. "On n'a pas fait beaucoup d'entraînement, on n'a eu qu'une semaine de cohésion, mais comme dit le coach "c'est dans la tête", les bros !", clame Andy Noho, capitaine de Fa’aite.

Chez les dames, l’équipe de Reao en rouge marque une belle entrée en matière dans la compétition, face à Rurutu en noir. L’équipe des Tuamotu a fait preuve d’agressivité, elle domine son adversaire sur l’ensemble du match. Score final 4-1 pour les rouges

Catherine Teara laisse même parler ses qualités techniques avec une talonnade…"On est venu pour gagner, on va gagner ! c'est notre premier match...c'est un bon départ", déclare Catherine Teara, joueuse de Reao. Pour son entraîneur Aranui Tehau, "le secret c'est de se préparer physiquement et mentalement et tactiquement...Parfois on fait des matchs amicaux avec les garçons. On s'est préparé dur !"

Cette compétition rassemble plus de 70 équipes de Polynésie, 265 matchs sont au programme avec un engouement digne de l'Hawaiki nui va'a. Les finales auront lieu samedi prochain. C’est là que l’on connaitra les meilleures équipes du fenua en football et en futsal.

