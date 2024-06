Fête des pères : une fête pour tous, une aubaine pour certains...

Partager :

Ce dimanche 16 juin, on célèbre les papas... L'occasion pour les familles de se retrouver autour d'un bon repas et de faire la fête. Si certains ont choisi de rester à la maison, d'autres ont choisi de sortir prendre l'air. Une aubaine pour les propriétaires de pirogues et des restaurateurs.

Délphine Pourdroux, Jérôme Lee, Rédaction Polynésie la 1ère •

À Paea, c'est un restaurant de bord de mer que la famille Taura a choisi pour célébrer la fête des pères. "Aujourd'hui, c'est spécial, les enfants ont dit : Papy, on t'invite aujourd'hui", confie Eddy Taura, papa de cinq enfants et grand-père de quatre petits-enfants. Dans les cuisines, on s'affaire donc depuis trois heures du matin. Les fourneaux tournent à plein régime pour ce service un peu spécial : près de 200 clients pour ce jour de célébration. "On propose des buffets : traditionnel et moderne", explique Vanaura Faua, cuisinier. Le restaurant affiche complet, de quoi donc ravir le gérant de l'établissement. "Pour moi, la fête des pères est une fête comme tous les jours mais elle a moins d'impact que la fête des mères", constate le directeur Olaf Taura. Une fête sur les flots

À Vaitupa, Jymmy lui a opté pour la pirogue. Ce père de famille a en réalité un autre événement à célébrer. "On fait une petite fête sur la pirogue et en plus c'est mon anniversaire, c'était l'occasion de réunir les amis, la famille", confie ce papa de trois enfants. Parmi la quarantaine de convives, ses filles, fières de lui. "C'est un pilier, c'est un exemple, il nous montre le droit chemin", confient-elles. Du côté des prestataires, c'est l'occasion de faire un geste commercial. "Je lui offre le sunset, c'est-à-dire une heure supplémentaire", explique Teave Orbeck, gérant d'une des pirogues.

