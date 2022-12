Feux d'artifice : entre plaisir et sécurité

La fin de l'année, c'est la période des fêtes et des feux d'artifice. Si nous apprécions ce spectacle visuel, nos chiens beaucoup moins. Le bruit les terrorise. Les associations de protection des animaux appellent à prendre des précautions pour les rassurer, tout comme nous en prenons pour éviter de nous blesser.

NS (MEL LG) •

Les feux d’artifice accessibles au grand public sont en vente dans certains magasins et dans de petits stands qui fleurissent au bord des routes en période de fêtes de fin d’année. A Papeete, ce stand engrange quelques millions de francs en 12 jours. Stéphane Philipponneau, vendeur, nous confie avoir délaissé sa société de vêtements, pour travailler quelques jours et prendre 10% de commission : "ça marche super bien et le dernier jour, on n'a pas le temps de s'assoir. De 7h le matin à 19h le soir, même des fois ça m'est arrivé de partir à 21h parce des gens à la dernière minute veulent des feux d'artifice."

Il rappelle à chaque vente les consignes de sécurité d’utilisation à savoir : caler les feux avec des parpaings, des pierres ou dans un trou.

Nous sommes fascinés par ces bombes qui peuvent être propulsées à plusieurs dizaines de mètres de hauteur...pour le malheur de nos chiens. Même les utilisateurs le reconnaissent : "nous, on les enferme dans la chambre," explique un client qui repart les bras chargé de feux d'artifice.

Sur les hauteurs de Sainte Amélie, le petit Ewan nous confie avoir perdu son chien le 24 décembre au soir. Il a arraché le grillage du portail pour s’enfuir chez un voisin, en leur absence. "Un de mes chiens s'est enfui, à cause des feux d'artifice. On a fait des annonces pour essayer de le retrouver.[...] J'étais très mal, j'étais triste." Heureusement, Ewan a rapidement retrouvé son chien réfugié chez des voisins.

Les associations de protection des animaux ne sont pas en conflit avec les artificiers. Elles apprécient les feux d’artifice, mais avertissent qu’ils peuvent terroriser les chiens. "Quand ils défoncent la clôture, qu'ils sortent de chez eux, ils sont plus susceptibles de se faire attaquer par des chiens errants ou se faire écraser par une voiture," avertit Tareva Teheura-Ahupu, membre de l'association Eimeo Animara.

Tareva Teheura-Ahupu fait régulièrement de la prévention pour demander aux propriétaires d’enfermer leurs chiens dans une pièce close, afin de passer d’heureuses fêtes en les sachant rassurés.