Fin des journées mondiales de la jeunesse

La communauté catholique polynésienne a participé activement aux journées mondiales de la jeunesse ce week-end avec une délégation présente à Lisbonne au Portugal pour rencontrer le Pape François et un grand rassemblement de paroisses de Tahiti et Moorea qui se termine aujourd'hui au parc Paofai.

DC, Nora Nonet, Mourad Bouretima, Nicolas Dalban, Jérémy Vélléla, Jérôme Lee •

Les journées Mondiales de la Jeunesse ont pris fin ce dimanche, à Lisbonne au Portugal. Comme à l’accoutumée, l'hôte, de ce grand rassemblement catholique, le Pape François a célébré la messe de clôture devant plus d'un million de jeunes chrétiens.

Près de 500 jeunes pèlerins sont venus de différents territoires d'Outre-mer pour vivre cet événement incontournable du calendrier catholique et le point d'orgue avec le Pape : la veillée et la messe finale.

Nos équipes sur place ont rencontré des Réunionnais, des Guyanais et des Tahitiens.

Au fenua, 500 jeunes des paroisses de Tahiti et de Moorea se sont rassemblés à l'église Maria No Te Hau depuis vendredi après midi, avec pour thème cette année « Marie se leva et partit en hâte ».

Ce dimanche, 6 août, les jeunes fidèles ont marché de la mission jusqu'au parc Paofai où se déroule une grande messe. Trois jours de pèlerinages riches en enseignements pour cette jeunesse catholique de Polynésie.