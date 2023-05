Finale Hono Ipo saison 4 : la soirée la plus romantique de l'année à ne pas manquer !

Le moment tant attendu arrive enfin ! Ce samedi13 mai à 19h40 sur Polynésie la 1ère, découvrez quel couple remportera le titre de Hono Ipo saison 4. Suivez cette soirée spéciale et découvrez qui gagnera un voyage à Las Vegas offert par Tahiti KDO ainsi que la lune de miel de leurs rêves. Pendant cinq semaines, les téléspectateurs ont pu suivre les cinq couples finalistes et leur préparation pour ce moment si important de leur vie.

SD •

Après cinq semaines d'immersion dans le quotidien des cinq couples en compétition, la saison 4 de Hono Ipo touche à sa fin.

Les téléspectateurs ont pu suivre les préparatifs des mariages de Heiarii et Yannick, Kate et Metuauta, Herehia et Venance, Marae et Limhi, Marleyn et Bryan, et ont été témoins de leur amour, de leur complicité et de leur détermination.

Maintenant que la grande finale approche, les fans se demandent qui sera le couple gagnant de cette saison. Les couples finalistes ont tous montré leur force, leur détermination et leur amour tout au long de la compétition, mais il ne peut y avoir qu'un seul couple qui remportera le titre tant convoité de Hono Ipo.

Les téléspectateurs ont également eu l'opportunité de voter pour leur couple préféré grâce à un système de vote par SMS. Le couple qui a su marquer les polynésiens remportera un voyage à Las Vegas offert par Tahiti KDO.

Mais la grande question que tout le monde se pose est : quel couple gagnant se verra offrir la lune de miel de ses rêves ? Le couple gagnant de Hono Ipo saison 4 aura en effet la chance de partir en lune de miel pour célébrer leur amour et leur union.

La soirée de la grande finale s'annonce exceptionnelle et remplie d'émotions alors que les couples finalistes se préparent à se marier devant les juges et les téléspectateurs. Qui sera le couple qui remportera le cœur des juges et des téléspectateurs ? Qui sera le couple qui partira en lune de miel pour célébrer leur amour ?

La réponse dans la grande finale de Hono Ipo, sur votre chaîne polynésienne, ce samedi 13 mai à 19h40 !