Foot : les détenus jouent pour s'évader

Le sport constitue un vecteur important de cohésion et d’insertion sociale en milieu carcéral.

A Nuutania, la cour entourée de béton et surmontée de barbelés s’est transformée en terrain de sport le temps d’une partie de football. Surveillants pénitentiaires et détenus ont disputé une rencontre inédite. Ce match avait pour objectif de promouvoir l’insertion et la paix sociale au sein de l’établissement tout en y encourageant la pratique des activités sportives. Disputé sous la pluie, le match s’est soldé par un score serré puisqu’un seul but séparait les deux formations de huit joueurs au coup de sifflet final.