FOOTBALL. Ligue des champions de l'OFC 2024 : l'AS Pirae triomphe 6 à 0 contre Samoa

L'AS Pirae a affronté l'équipe des Samoa dimanche 12 mai au stade Pater. Les Tahitiens remportent haut la main ce premier match qualificatif de la ligue des champions de l'Océanie 2024, en vue des demi-finales.

Laina Tetuanui, Mereini Gamblin •

6 buts à 0... L'absence de quatre titulaires n'a pas empêché l'AS Pirae de vaincre ses adversaires des îles Samoa dimanche soir.

Dès la première mi-temps, l'équipe de Pirae marque deux buts, d'abord avec Sandro Tau à la huitième minute puis Patrick Tepa à la 41ème minute. Les Tahitiens mènent alors 2-0, dans ce premier match qualificatif de la Ligue des champions de l'Océanie, qu'ils jouent à domicile.

La deuxième mi-temps confirme la domination de Pirae sur les Samoa. Les buts s'enchaînent avec Ariiura Labaste à la 47ème minute, Désiré Ngiamba à la 67ème minute, un second but d'Ariiura à 73ème minute et Yohann Tihoni à la 83ème minute. C'est la fin pour le Samoa Vaivase-Tai FC et une entrée victorieuse dans la compétition pour Tahiti. Un bon début pour motiver les troupes : "on est heureux. C'était important de gagner ce premier match. Nous avions quatre titulaires absents. Ce n'est pas rien. Mais la force, c'est le groupe", lance Vatea Terai, l'entraîneur.

Si Ariiura Labaste trouve que le match "a été difficile", Samoa n'était pas l'équipe la plus à craindre. Le Vanuatu, que Pirae affronte mercredi 15 mai, "est plus fort et plus physique". Un match décisif puisque "si on gagne, on s'assure une place en demi-finale", précise Vatea Terai.

L'AS Pirae voit grand pour cette O'League qui se déroule à domicile. Vendredi, Tahiti jouera contre la Calédonie.