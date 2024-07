Génér'action Fa'a'ati sous le signe de l'insertion professionnelle

Ils ont entre 18 et 33 ans. Des jeunes qui habitent les quartiers prioritaires de Papeete. Le temps d'une journée, ils ont embarqué à bord d'un truck pour un tour de l'île de Tahiti. "Je me sens bien parce que je sors de ma maison", confie une jeune femme sourire aux lèvres. "C'est la première fois que je viens en truck", savoure l'une de ses voisines, assise sur un des bancs du truck.

Au programme de leur journée, des rencontres avec des professionnels organisées par la délégation pour la prévention de la délinquance et de la jeunesse (DPDJ). L'opération est baptisée : "Génér'action Fa'a'ati" . "On leur propose de découvrir trois volets de cette insertion professionnelle que sont : l'entrepreneuriat, l'emploi salarié mais aussi la formation professionnelle", explique Teiva Shan, chef de service de la DPDJ.

À la clé de cette manifestation accès sur l'insertion sociale des jeunes, une formation et peut-être même un emploi notamment avec le RSMA, le régime du service militaire adapté.

"On a plus de 33 filières de métier à proposer, des formations qui vont durer entre 6 et 12 mois. Ce qui est très important est qu'à la fin de leur formation, on a un taux d'insertion à 90%"