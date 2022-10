Herenui Tuheiava en route pour Miss France

C'est la dernière ligne droite pour Herenui Tuheiava, Miss Tahiti 2022. Elle enchaîne les séances de coaching et finalise sa préparation à Miss France… L’élection se déroulera le 18 décembre prochain à Châteauroux, au centre de l'Hexagone.

MG •

Herenui Tuheiava, 23 ans, a été élue Miss Tahiti le 24 juin dernier, devant 2 500 spectateurs. Depuis, la jeune femme d'1m77 enchaîne les shooting photos, les interviews et surtout les séances de coaching pour la grande aventure de Miss France.

Une élection qui demande énormément de préparation... Cette année encore, le programme est chargé pour Herenui Tuheiava. Il lui faut intégrer le plus de connaissances possibles avant le jour-J, avoir une bonne hygiène de vie et soigner son image.

Herenui reçoit les conseils de Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. • ©Polynésie la 1ère

Très investie, la reine de beauté suit des cours de culture générale avec Hinatea Colombani, qui œuvre pour le rayonnement et la transmission de la culture polynésienne. Pour ses séances de sport, elle est chaperonnée par la coach Heitiare Tribondeau. Et enfin, les miss expérimentées l'accompagnent et la conseillent pour l'élection de Miss France, qu'elles ont elles-mêmes vécue.

Herenui s'exerce avec la coach Heitiare Tribondeau. • ©Polynésie la 1ère

Il ne lui reste plus qu'à choisir minutieusement ses tenues et faire ses valises, direction Paris, la Martinique puis Châteauroux...