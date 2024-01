Hommage à "Tonton Gas" dans le surf, la joie et la bonne humeur

Ils étaient nombreux à venir rendre hommage à une personnalité du monde du Surf polynésien Gaston Taupua. "Tonton Gas" comme on l'appelait était de toutes les vagues, de toutes les compétitions. 3 ans après sa disparition son souvenir reste bien ancré.

L. Liénard / (HY) •

Maui, le fils de celui que l’on surnommait affectueusement Tonton Gas a un large sourire. 3 ans que son père a rejoint les cieux mais aujourd’hui la passion qu'il avait pour la glisse et l’océan a réuni plus d’une centaines de personnes.

« Là tu peux voir, il fait beau… C’est sympa là. C’est une grande fierté Depuis avant déjà… Je suis quand même fier de ça. » Maui TAUPUA

Mémorial Tonton Gas • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Des vagues d’1 mètre à 1 mètre 50. Les conditions idéales pour toutes les disciplines au programme de la compétition: long board, body board, foil, stand up paddle. Du beau spectacle que Mareva apprécie avec émotion.

« Papenoo , on va dire c’est une des maison de tonton Gas… Papenoo c’est vraiment pour lui le spot où il faut surfer en famille. » Mareva TAUPUA

Mémorial Tonton Gas • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Mémorial Tonton Gas • ©Mirko Vanfau / Polynésie la 1ère

Une compétition à l’image de tonton Gas. Avec des catégories spéciales enfants et plus de 100 kilos. À chaque série, 2 personnes sont qualifiées. Les autres peuvent payer 500 francs pour être au repêchage. Cette compétition se poursuit au moins jusqu’à aujourd'hui. Pour sa première édition, le mémorial Oncle Gas a réussi son pari, réunir la famille du surf pour partager de l’amour et de la joie, en ce dernier weekend de l’année.