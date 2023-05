Hono ipo - saison 4 | Marleyn et Bryan, couple #5

Samedi 6 mai à 19h40, Marleyn et Bryan nous convient aux noces du couple Marae et Limhi,. Des moments d’émotion, d’euphorie, de magie, de suspens sont attendus sur Polynésie la 1ère !

Hono Ipo, votre émission qui vous parle d'amour revient pour un nouveau chapitre. Une fois de plus, cinq couples ont accepté de se livrer et de nous accueillir dans la préparation de leur mariage jusqu’au jour J.

Samedi 6 mai nous vous racontons l'histoire d'amour du couple Marleyn et Bryan



Il y a 10 ans, Bryan et Marleyn étaient de bons amis. Ils se voyaient à l'occasion en tout bien tout honneur.

Chacun avait sa vie avec ses hauts et ses bas mais l'univers en a décidé autrement.Il y a 2 ans, Bryan et Marleyn se retrouvent célibataires, Ils décident de se revoir régulièrement.De jour en jour leur amour se développe jusqu'au moment ou, Bryan saute le pas et demande Marleyn en mariage.

Le couple 5 nous offre un mariage au sein de la culture Polynésienne !A ne pas rater !

Tous se retrouveront pour la grande finale lors d’une soirée de gala, le 13 mai prochain !

Si l'histoire de ce couple de jeunes mariés vous a touché, votez pour eux, ils remporteront peut-être leur voyage de noces !

Alors envoyez par SMS HONO 5 au 7944