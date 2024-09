Hono ipo - saison 6 | Betsy et Maeva, couple #5

Samedi 28 septembre à 19h25, Tuiana et Moena vous ouvrent les portes de l'amour avec le mariage de Betsy et Maeva. Une célébration remplie d'amour et en toute simplicité vous attend en fin de semaine !

Hono ipo - saison 6 | Moena et Tuiana • ©Pacifictv prod Aranoa, connue sous le pseudonyme de Betsy, a grandi à Papeete. Elle est d'origine chinoise par son père et vient de l'île de Maiao par sa mère. Depuis 2007, elle travaille comme gouvernante dans une villa privée. Maeva, d'origine Paumotu avec un père de l'atoll de Pukarua et une mère de l'atoll de Reao, s’est installée à Tahiti il y a quelques années. Betsy et Mareva se sont rencontrées en 2000 dans une boite de nuit de la capitale, le piano bar. À l’époque, Betsy avait 16 ans et Maeva en avait 20. Leur rencontre avait été une aventure d’un soir, mais elles se sont retrouvées en 2014 sur le lieu de leur première rencontre et ont décidé de se mettre en couple. Cette année, dix ans après cette décision, elles célèbrent leur amour en officialisant leur union. Pour soutenir Betsy et Maeva, le couple #5, il vous suffit d’envoyer par SMS HONO 5 au 7899 (au prix de 370 XPF TTC par SMS). ©polynesie

