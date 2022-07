Houle exceptionnelle : plage, pêche, glisse, plongée... INTERDITES

L’extrême prudence reste de mise au moins jusqu’à jeudi. A l’exception des Marquises, un épisode de houle "exceptionnel" le plus important depuis 2005 touche l'ensemble de la Polynésie française avec des vagues pouvant atteindre les 8 voire 9 m. Désormais même aller à la plage est totalement interdit.

ET/rédaction/communiqué •

En raison de de la forte houle qui va s'abattre sur Tahiti et Moorea et de l’alerte déclenchée par le haut-commissariat, le service du Tourisme informe que les sites d'accès publics à la mer suivants, situés sur la côte Ouest, seront fermés à compter de mercredi :

- Toaroto

- Vaiava (PK 18)

- Mahana Park

- Rohotu

- Taharuu

- Tahiamanu (Moorea)

La fermeture est maintenue jusqu’à la levée de l'alerte.

Au bord de l'eau mais surtout sur l'eau, il faut éviter de céder à l'envie d'y aller. Ecoutez Sébastien Hugony de Météo France :

Plus globalement, les Australes centre et Rapa mais aussi à cette heure, la Societé, les Tuamotu ouest et sud et les Gambier sont en vigilance rouge.

Le reste des Australes, des Tuamotu (sauf les Tuamotu Est en jaune) sont en vigilance orange..

Compte tenu des risques importants humains et matériels causés par cette houle, le haut-commissariat interdit la circulation maritime et toutes les activités nautiques de loisirs y compris professionnelles.

Face au danger, Andrew Tauru a mis sagement son activité de pêcheur à l’arrêt.

Il témoigne au micro de Laina Tetuanui.