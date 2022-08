Huahine : un père et son fils en difficulté lors d'une sortie en mer sont secourus par le JRCC

Deux chasseurs sous-marins ont été secourus dans la nuit du 30 au 31 juillet 2022. Grâce à leur moyen d'alerte, le JRCC a pu intervenir vers 1 heure du matin, au niveau de la baie de Haapu.

MG avec communiqué JRCC •

Lors d'une partie de chasse sous-marine nocturne, un père et son fils se sont retrouvés en difficultés dans la nuit de samedi à dimanche.

Le fils âgé de 34 ans s'inquiète : son père de 68 ans chasse depuis une heure et il ne le voit pas remonter à la surface. Il décide de partir à sa recherche, à la nage. Pendant ce temps, leur embarcation -une coque en aluminium de 4,5 mètres- prend l'eau à cause de la houle et coule sur le récif.

Le JRCC est prévenu par les gendarmes vers 1 heure du matin et émet immédiatement un "mayday relay", engageant la vedette des pompiers située au nord de l'île. Le sauvetage est lancé. Trois moyens privés contribuent à l'opération avec deux tavanas à bord, ainsi que des pompiers terrestres et des gendarmes.

Après près de deux heures de recherches, le père réussit à rejoindre son fils sur le récif, à la nage. Une petite embarcation à fond plat appartenant au dispositif les ramènent à terre. Après examen par les pompiers, les pêcheurs sont sains et saufs. Leur embarcation a été renflouée puis remorquée.

Le JRCC rappelle que pour toute urgence en mer, il faut composer le 16 (numéro gratuit) par téléphone ou VHF.

Les conseils de prudence

Ne pas faire de la chasse sous-marine seul ;

Eviter les créneaux de nuit ;

Se munir de matériel de sécurité adéquate : lampes, gilets, moyens de contact des secours.

Le JRCC précise que les chasseurs sous-marins ont été rapidement secourus car ils disposaient d’un moyen d’alerte.