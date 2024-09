Ice : procès d'une filière, la drogue était cachée dans une remorque aux USA

5 prévenus ont comparu, ce mardi 10 septembre, devant le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants. Les magistrats ont, en fait, jugé deux importations depuis Los Angeles. L’une d’environ 1,3 kg de métamphétamine dissimulés dans une remorque arrivée à Papeete par voie maritime. Dans ce dossier, un des prévenus a reçu de l’argent d’un homme pour faire du shopping à Los Angeles et ramener un peu d’ice, c’est la seconde affaire. Dans ce volet, la drogue, 11 grammes, est arrivée in corpore à Tahiti, les douaniers ont arrêté le passager à l’aéroport de Tahiti Faaa. Retour sur cette affaire.

Une remorque pour y cacher de l’ice, c’était l’idée de quatre prévenus qui se sont présentés à la barre du tribunal correctionnel de Papeete ce mardi. Trois d’entre eux comparaissent libres, les deux autres sont déjà derrière les barreaux.

Au début de l’année, trois de ces prévenus s’envolent pour Los Angeles, ils achètent pour environ 1,3 kilo de méthamphétamine et une remorque. Le matériel et la drogue rentrent en Polynésie par bateau. Problème : l’un d’entre eux, du nom de Yann Tahi, a fait un deal avec André Tinirauarii dit Kiki Love, déjà condamné plusieurs fois pour trafic d'ice. Lui ayant emprunté 2.000 dollars, il veut le rembourser en ice. Il ramène donc 11 grammes sur lui et se fait prendre à l’aéroport de Tahiti-Faa'a.

Quant au prévenu qui achète la remorque, il explique à la barre son implication par des finances difficiles.

"À quel moment quelqu'un qui a toujours vécu sa vie en étant dans le chemin le plus droit, c'est-à-dire en ayant aucune difficulté avec la justice, se dit que tout simplement sa vie lui échappe ? Les responsabilités qu'il a, il ne peut plus les assumer et prend la mauvaise décision" Me Isabelle Nougaro- avocate

Une autre personne dans cette affaire a un casier judiciaire vierge, en tout cas en matière de stupéfiants. L'homme a avancé l’argent pour l’opération : près de 9.000 dollars américains. "On voit des dossiers où il y a 21 kilos d'ice, on demande 7 ans, 400 kilos de cocaïne, 7 ans, et là, on ne connaît pas réellement la quantité qui aurait été apportée et qui appartient à quoi... Et on va demander 5 ans contre lui sachant qu'il a un casier judiciaire qui ne porte aucune trace de condamnation en lien avec les stupéfiants !", argumente son avocat, Me Teremoana Hellec.

Les trois autres prévenus ont tous un casier judiciaire entaché de multiples condamnations. L’appât du gain est leur motivation. Le parquet a requis des peines d’emprisonnement allant de 3 à 6 ans ferme à l’encontre des cinq prévenus.

Les deux prévenus qui n'ont jamais fait de prison ont été condamnés à une peine de 3 ans, un mandat de dépôt a été décerné. Quant au trois récidivistes, ils ont écopé de 3, 4 et 6 ans de prison ferme. Et d'une amende douanière à payer solidairement pour le volet remorque à hauteur de 139 800 000 Fcfp et pour le volet avec Kiki Love et Yann Tahi à hauteur de 1 100 000 Fcfp.