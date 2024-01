Il se fait voler son scooter, sollicite les gendarmes, et doit finalement racheter son 2 roues à son voleur après une chasse à l'homme

Partager :

Ce sont les véhicules les plus prisés mais aussi les plus volés à Tahiti : les deux roues. Environ 450 dérobés en 2023 avec la commune de Faa'a sur le devant de la scène. Et cela continue cette année. Thomas Garnier a porté plainte le 16 janvier dernier...

Pierre Emmanuel Garot, Mereini Gamblin •

Thomas Garnier, sur le fenua depuis 25 ans, est de retour sur les lieux où son scooter lui a été dérobé. Cela s'est passé le 15 janvier dernier en plein après-midi. "Je travaille sur un bateau dans le port de Papeete. A 14H je gare mon deux roues, à 17H il a disparu. Il n'y avait pas d'antivol mais le voleur a quand même du s'occuper du Neiman, il a pu démarrer sans les clés. La police m'a dit que c'était très facile à voler". Thomas a du récupérer son engin par ses propres moyens • ©P.1ère La rambarde qui surplombe le tunnel sous le rond point Jacques Chirac est un passage très utilisé par les conducteurs d'engins pour garer leur deux-roues, mais il n'est pas prévu à cet effet. Une aubaine pour les voleurs qui n'ont pas eu de difficultés à démarrer la "tweet" de Thomas, un des modèles les plus prisés par les malfrats. Le voleur, mineur, a été retrouvé mais la victime a dû racheter son propre scooter. Il dénonce des dysfonctionnements: "la DSP a refusé de me suivre parce qu'ils ne sont pas habilités et la gendarmerie ne pouvait pas intervenir sans être saisie du dossier". En une semaine, le scooter est soit revendu, soit détruit. Thomas Garnier, victime de vol Un phénomène récurrent qui est très surveillé. Toujours pas de chiffres officiels pour 2023 mais 450 vols de deux-roues auraient été commis au fenua. Objectif des forces de l'ordre: remonter tout en haut de la chaine. "Il faut que les gens portent plainte le plus rapidement possible" avance le Colonel Grégoire Demezon, Commandant le Groupement de Polynésie française, "ça ne va jamais assez vite mais je tiens à assurer l'ensemble des victimes de la mobilisation des brigades". Le Colonel Grégoire Demezon détaille le dispositif anti-vol. • ©David Chang / P.1ère Des statistiques en hausse Autre chiffre: entre 2021 et 2022, les vols de véhicules (tous types) ont augmenté de 10% selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Des actes de délinquance à la hausse mais toujours en dessous de la moyenne sur l'ensemble des collectivités d'Outre-Mer qui comprend cinq territoires (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, les île Wallis et Futuna et la Polynésie Française).

