INFO PRATIQUE. Pensez à échanger vos anciennes pièces de monnaie

L'Institut d'émission d'outre-mer appelle les Polynésiens à ramener leurs anciennes pièces de monnaie. Il est toujours possible de les échanger auprès de l'IEOM à Tahiti, ou dans les bureaux de poste dans les îles.

Kaline Lienard avec communiqué de presse de l'IEOM •

Le taux de retour des anciennes pièces de francs pacifiques est très faible : 19% seulement, alors que la monnaie n'est plus valable depuis le 30 novembre 2022.

L'Institut d'émission d'outre-mer a diffusé un communiqué ce mardi 2 juillet, pour appeler la population à ramener leurs anciennes pièces de monnaie afin qu'elles soient recyclées. Ci-dessous, le tableau détaillé des retours par pièces de monnaie.

TAUX DE RETOUR

PIECES AG 100 XPF 06 32% 50 XPF 07 31% 20 XPF 06 26% 10 XPF 06 23% 5 XPF 52 22% 2 XPF 49 18% 1 XPF 49 13% GLOBAL 19%

Si vous résidez sur Tahiti et Moorea et qu’il vous reste encore des anciennes pièces, vous avez toujours la possibilité de les échanger auprès de l’IEOM. Pour cela, munissez-vous d’une pièce d’identité valide et renseignez-vous auprès de l’IEOM ou sur son site internet en cliquant ici.

Si vous résidez dans les archipels des îles Sous-le-Vent, des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes, vous pouvez échanger vos anciennes pièces de monnaie directement auprès des 64 bureaux de poste de FARE RATA implantés dans ces îles, sur présentation d'une pièce d'identité valide. Pour plus d'informations, rendez-vous dans l'un des bureaux de poste de FARE RATA ou sur son site internet.

La récupération des anciennes pièces constitue un enjeu environnemental pour notre territoire. Il est important de les recycler afin d'éviter qu'elles ne finissent dans la nature.