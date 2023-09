Invités à la présidence, les matahiapo retrouvent leur jeunesse

Plus de 500 matahiapo étaient invités aujourd’hui à la présidence de la Polynésie pour une journée de partage. Originaires de plusieurs communes de Tahiti, ils ont pu échanger avec la ministre des Solidarités, Chantal Galenon et le Président Moetai Brotherson. Et à en croire leurs réactions, la tristesse n’a pas sa place quand arrive le 3e âge.

C’est la fête avant l’heure pour les matahiapo de Tahiti ! Envolé le poids des années, oublié le 3è âge souvent redouté, aujourd’hui ils sont bons vivants et savourent l’invitation du président. "Ca nous permet de voir les anciens, les cousines, les copines, et de chanter avec les anciens !", "C'est surprenant, ça fait plaisir d'être avec les matahiapo !", "il faut se lever et danser aussi !", ces quelques déclarations de participantes prouvent que nos anciens sont plein d'entrain.

L’accueil n’a pas toujours été le même selon les époques. Rien de tel qu’un grand prêtre bien renseigné pour voyager aux temps anciens, 100 ans en arrière, bien avant les téléphones portables. "Comment faisaient les ancêtres ? ...à l'époque c'était le pu. Avec un son particulier, la personne était chargée de prévenir la population pour se réunir tel jour", explique Raymond Graffe, tahua.

Des matahiapo qui ont retrouvé leur jeunesse. • ©Polynésie la 1ère

Pas de marche sur le feu, mais une journée idéale pour rencontrer la ministre des Solidarités et le président du Pays, idéale aussi pour tisser des liens. "Ce sont les matahiapo qui ont préparé les danses, les chants et l'animation pour la journée, on va s'amuser et faire le lien entre nous", déclare Rauana Morris, responsable de la cellule prévention à la DSFE.



On n’oublie pas le fafaru présidentiel et l’animation des matahiapo de Pirae…indétrônables en matière de ukulele.

La journée internationale des personnes âgées sera célébrée le 1er octobre.

