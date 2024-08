Iro François, fondateur du club Faaa Rugby Aro, a été inhumé : "Une grande perte pour chacun de nous"

Iro François, pilier du rugby à Faaa, a été inhumé samedi 17 août, deux jours après son décès qui a endeuillé la discipline tout entière.

Iro François a fait son dernier tour de terrain sur le gazon du 15 de Oremu. Pilier du rugby polynésien, il a conduit la sélection rouge blanc rouge au plus haut niveau de la zone Pacifique et mené Tahiti à la qualification de la Coupe du monde en 1998. L'homme de 71 ans a participé à l'essor du rugby, qui est devenu aujourd'hui un exutoire essentiel pour les jeunes de Faaa et des autres communes. La discipline rassemble cette année 110 licenciés et le club de Iro reste un adversaire redouté lors des compétitions locales...

Dernier tour de terrain pour Iro François, sur le stade de Oremu, samedi 17 août. • ©Gilles Tautu / Polynésie la 1ère

Son fort caractère et sa détermination sont à jamais gravés dans la mémoire des rugbymen du fenua. "C'est une grande perte pour chacun de nous. On perd une personne importante du rugby. On est tristes... Mais c'est la vie, on va continuer ce qu'il a commencé" témoigne Tihoti, ancien capitaine de Faaa et de la sélection de Tahiti.

Après un hommage rendu par son club à Oremu, le cortège s'est rendu au cimetière de St Hilaire où Iro repose désormais près de son Fils Nehemia.