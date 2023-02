"Je déclare" la nouvelle appli des douanes en Polynésie française

Partager :

Le gouvernement en partenariat avec les douanes et l’aéroport de Tahiti-Faa'a proposent une application pour gagner du temps à l’arrivée en Polynésie. Elle s’appelle « Je déclare » et permet de renseigner les usagers sur leurs droits et devoirs à l’entrée de nos frontières. Surtout, l’application leur permet de déclarer et payer en ligne le cas échéant leurs taxes. Un gain de temps pour les usagers et pour le service des douanes.

NS (MEL LG) •

Elle s’appelle « Je déclare ». Il s’agit d’une application conçue par les douanes pour faire gagner du temps aux usagers. Ils peuvent dès aujourd’hui, via Internet, remplir un formulaire de déclaration de leurs produits entrants sur le fenua. Finies les files d’attente devant le service des douanes. "Actuellement, on passe beaucoup de temps à aider l'usager à faire ses déclarations, explique Jean-François Tanneau, directeur régional des douanes. On a un ou deux collègues douaniers qui passent aussi souvent un assez long temps à faire des déclarations...là, la personne aura déjà fait sa déclaration, donc ça libère aussi nos collègues douaniers pour faire notre mission prioritaire : la lutte contre l'ice". Un petit stand d’information a été installé ce vendredi matin, en zone d’embarquement, pour renseigner les usagers qui le souhaitaient à propos de cette nouvelle application. Un double avantage qui a mis près de deux ans à voir le jour, car il y a une partie réservée aux douaniers. Et puis, il a fallu tester l’application auprès de 500 personnes pour la rendre la plus simple possible, mais ce n’est pas tout. "L'application est complexe car, en fait, ce sont trois applications, explique Sylvain Reverdy, chef de projet chez IDT. Une application web, une application sur Android, une application sur IOS et chaque application a ses spécificités. Par exemple, sur Apple, il faut des boutons de connexion avec Apple. Sur Android, il y a aussi d'autres particularités..." « Je déclare » est une application inédite sur le territoire français. Aussi, les services des douanes de l’Hexagone s’y intéressent à présent.

