Jeux Olympiques 2024 : le comité organisateur cherche encore des logements à Teahupoo

Un temps évoqué, l'hôtel de Puunui n'accueillera finalement aucun athlète des Jeux Olympiques de surf 2024, à Tahiti. Le Comité organisateur change son fusil d'épaule entre bateaux de croisière et porte à porte chez l'habitant.

TFA/LG •

Un temps évoqué, l'hôtel de Puunui risque finalement de ne pas accueillir les athlètes, ni les équipes lors des Jeux Olympiques 2024, à Teahupoo. "La réhabilitation est soumise à financement des banques et aujourd'hui, il y a un arrêt de ces financements. Le Pays a fait appel à des plans B [...] pour pouvoir faire face que les travaux de l'hôtel Puunui n'aient pas commencé en temps et en heure" avait précisé Barbara Martins-Nio, responsable du site de Tahiti pour le Comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024, sur le plateau du JT le 25 janvier dernier.

Le comité organisateur a du pain sur la planche, il faut trouver des bateaux, des hébergements et ce n’est pas sans difficulté.

Alexis Taupua a 72 ans, habite Teahupoo en bord de mer depuis toujours. C’est un grand habitué des surfeurs, cela fait des années qu’il loge des athlètes. Alors, les Jeux Olympiques pour lui, c’est une évidence : "ça a été une fierté pour nous, habitants de Teahupoo. Parce que Teahupoo a été choisie parmi plusieurs candidatures, donc il y a de quoi être fiers."

Dans une autre propriété de 2500 mètres carrés, avec une verdure luxuriante, Ronald Mou’a et Raihau son épouse, assurent l'accueil. "Ce sont les JO qui sont venus, ils ont fait une visite, pris des photos...et une semaine après, on a signé un contrat avec le comité Paris 2024. C'est ponctuel et ça nous permettra de voir autre chose. C'est un évènement international."

Ils ont décidé de se lancer dans cette aventure en proposant leur maison de 3 chambres avec deux salles de bain. Au-delà de l’aspect financier, c’est une véritable curiosité qui les a incités à pousser les portes du comité olympique.

Jade Calamel, chef de projet pour ces Jeux Olympiques, n’a pas le temps de souffler. Il faut à tout prix trouver plus de 300 chambres. Mais à ce jour, seules 180 sont disponibles, alors il faut argumenter et convaincre. "On attend de 300 à 350 personnes accréditées, donc uniquement les personnes qui viendront travailler sur l'évènement. On ne parle pas des athlètes, ni des spectateurs...On est à la moitié du chemin. On privilégie Teahupoo dans un premier temps pour qu'ils puissent héberger. On est sur un volume plus important que lors de la WSL...Après, on commence à s'étendre à Vairao, Toahotu...mais l'idée, c'est vraiment de rester sur Taiarapu Ouest."

Les athlètes quant à eux, seront logés à bord des navires Aranui et Gauguin.

Les réunions publiques se poursuivront à la mairie de Vairao.

La priorité est laissée à la presqu’île, une source économique non négligeable pour les habitants, le temps des Jeux Olympiques.