Jeux Olympiques 2024 : Teahupoo déserté, le coup de gueule d'Annick Paofai

Six cents visiteurs par jour sont attendus dans la FAN zone du PK 0. Mais en attendant, comme à Paris, les clients se font rares dans les snacks et les restaurants. Depuis la mise en place des restrictions de circulation le 20 juillet, Teahupoo est beaucoup moins fréquenté.

"Je suis chez moi, je fais ce que je veux, quand je veux !" s'agace Annick Paofai, propriétaire d'une pension bien connue de la presqu'île. Ses clients se sont retrouvés bloqués au barrage de la mairie de Teahupoo ce lundi matin. Pourtant, les organisateurs l'avaient assuré : le passage serait facilité pour tous ceux qui justifient d'une réservation. Patrick et sa petite famille ont bien cru ne jamais pouvoir rejoindre la pension les vacances.

"On nous a expliqué que c'était la prestataire qui devait venir nous accueillir et donner en même temps nos pass. Sauf qu'il y a eu un petit mélange de discours, on a attendu à la mairie une petite demi-heure. Notre prestataire a appelé le Haut-commissaire pour dire que nous étions sur la liste. Finalement, les messages sont revenus, comme quoi il y avait une liste et qu'on pouvait finalement passer parce qu'on avait déjà réservé un endroit", relate Patrick Cier Foc, un client de la pension.

Je me suis fait chier à emmener la liste au Haut-commissariat. Ce weekend mes touristes sont passés et aujourd'hui on les arrête comme des terroristes ! On me fait descendre sous la pluie pour aller les chercher (...). J'ai pété ma crise et finalement ils sont là. Faut arrêter là ! Si c'est comme ça pendant quinze jours, je vais être obligée de rembourser tous mes touristes ! Qui va rembourser ? J'en ai une cinquantaine [qui ont réservé] ! Annick Paofai - propriétaire de la pension Bonjouir

Près de la plage du PK 0, temps maussade et restrictions de circulation font fuir les visiteurs. Les baraques foraines du bout de la route sont prêtes depuis vendredi 19 juillet mais les tables sont vides. "Avec ces restrictions, on est confiné ici, on est tout seul (...) C'est pas top, ça fait une semaine et on a fait un chiffre plus bas que 0", regrette Lesta Parker, trésorier du comité Teahupoo Havae Horue.

Avant la mairie, tout est ouvert

La maire de Teahupoo, Roniu Tupana est en négociation avec les organisateurs pour faire ouvrir Teahupoo à 18 heures au lieu de 19 heures. Les forains espèreraient même une levée du barrage à 17 heures. En revanche, l'accès restera interdit au-delà de la rivière, sur le domaine rose où centre des médias et des athlètes ont remplacé la tarodière de Raymond Cavani.

Mais avant la mairie, les visiteurs peuvent tout de même profiter des jolis bords de mer de Vairao et d'un petit village d'artisans colorés où une vingtaine d'exposants proposent des produits locaux, légumes, fruits et vannerie, ainsi que des massages traditionnels, jusqu'au 11 août. "Nous sommes heureuses, cela nous permet de nous faire connaître ici, à Taiarapu-Ouest", se réjouit Vaihere Huriore, responsable du village des artisans, aménagé sur le terrain "Tahua Tavania".

Tout est quasiment prêt pour les Jeux Olympiques, sauf la Pointe Riri camouflé par des bâches, et quelques pans de route en cours de finition.