JO 2024. Choisis par l'Aranui, 31 élèves du lycée hôtelier embarquent dans l'aventure

31 élèves du lycée hôtelier d'Outumaoro ont signé, vendredi 12 avril, leur contrat de travail avec l'Aranui pour les Jeux Olympiques. Ils sont embauchés en extra sur le cargo mixte qui va héberger les athlètes internationaux durant les compétitions de surf à Teahupoo, une opportunité chère à leurs yeux...

"Impressionnant" c'est le mot sur toutes les lèvres de ces jeunes ce vendredi matin, qui pour la plupart découvrent, exaltés, l'intérieur de l'Aranui...bientôt, ils accueilleront et serviront les athlètes des JO sur ce navire de croisière, qui pour l'occasion jettera l'ancre à Teahupoo.

"C'est une très belle opportunité de participer à ce genre d'événements. Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille les Jeux Olympiques à Tahiti et qu'on sollicite des étudiants du lycée hôtelier pour venir aider l'équipe de l'Aranui !" témoigne Thomas, étudiant en deuxième année de BTP management en hôtellerie et restauration.

Découvrir "l' hôtellerie flottante"

L'Aranui a fait appel au lycée hôtelier pour renforcer ses équipes pendant les Jeux. La direction du navire est allée à la rencontre des élèves il y a plusieurs mois, après quoi un job dating a eu lieu pour évaluer leur niveau de motivation. Une quarantaine d'élèves ont été présélectionnés puis l'Aranui en a choisi 31. Ils ont pu visiter leur futur lieu de travail pour se familiariser dans cet environnement, tout nouveau pour eux : l'hôtellerie flottante.

Thomas l'expérimente pour la première fois. "C'est une autre structure...un navire un peu plus grand. Pour moi, ça va être une expérience en plus pour ma carrière professionnelle, pour approfondir mes connaissances en restauration, découvrir l'hôtellerie flottante" dit-il. Dans le lot des élèves choisis, Raihani, elle, connaît déjà le navire. "J'ai déjà fait la croisière avec l'Aranui en tant que stagiaire à la réception. C'est une autre opportunité qui s'ouvre à moi. J'avais aimé le contact avec la clientèle, les passagers, et j'ai aimé mon expérience de Pitcairn" raconte-t-elle. L'étudiante en deuxième année de BTS tourisme va pouvoir progresser encore, à la réception.

Gare au mal de mer en cas de houle

"L'avantage c'est que le bateau ne [naviguera] pas pendant les Jeux Olympiques" rassure Mélanie Natua, enseignante au lycée hôtelier certifiée services et accueil. Elle, qui est aussi responsable du bureau d'entreprise créé cette année, croit au potentiel de ses élèves. "[Ils] ont les compétences au niveau de la cuisine, de l'accueil d'un client, la relation client ainsi que tous les services complémentaires qui permettent de passer un bon séjour à bord. Il les expérimente et les travaille au quotidien. La seule différence est que l'infrastructure est un bateau au lieu d'être une salle de restaurant ou un comptoir d'hôtel" poursuit Mélanie.

Un premier pas vers la vie active, et l'occasion de vivre les JO de l'intérieur pour ces jeunes...